Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 июня 2019 года

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Дайджест газеты "Коммерсант" 6 июня 2019 года.
ЭНЕРГЕТИКАМ ЗАПРОСИЛИ СТРОГИЙ РЕЖИМ
ГЕНПРОКУРАТУРА ПОСЧИТАЛА ДОКАЗАННЫМ СОЗДАНИЕ ОПС ДЛЯ ХИЩЕНИЯ СРЕДСТВ "МРСК ЦЕНТРА"
Как стало известно "Ъ", в Мещанском райсуде Москвы начались прения сторон по резонансному уголовному делу о создании преступного сообщества для хищения средств ОАО "МРСК Центра". Для его предполагаемого лидера, бывшего гендиректора белгородского филиала МРСК Виктора Филатова гособвинение запросило 12 лет строгого режима, а его сообщникам - по 11 лет. Подсудимые, в защиту которых выступал омбудсмен по делам предпринимателей Борис Титов, свою вину отрицают.
МУРМАНСКИЙ СУД НЕ ПРИНЯЛ СИГНАЛ С "АЛТАЯ"
ГРАЖДАНСКИМ МОРЯКАМ, ОБЕСПЕЧИВАВШИМ ДЕЙСТВИЯ АВИАНОСЦА У БЕРЕГОВ СИРИИ, ОТКАЗАЛИ В ЛЬГОТАХ
Как стало известно "Ъ", Мурманский областной суд отказал двум членам экипажа спасательного буксирного судна (СБС) "Алтай" в признании их полноценными ветеранами боевых действий за участие в сирийской кампании. Гражданские моряки обеспечивали действия тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", получив за это награды Минобороны.
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"AK&M" от 06.06.2019