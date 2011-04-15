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06/06/2019
10:45

Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 6 июня 2019 года.

ЭНЕРГЕТИКАМ ЗАПРОСИЛИ СТРОГИЙ РЕЖИМ
ГЕНПРОКУРАТУРА ПОСЧИТАЛА ДОКАЗАННЫМ СОЗДАНИЕ ОПС ДЛЯ ХИЩЕНИЯ СРЕДСТВ "МРСК ЦЕНТРА"


Как стало известно "Ъ", в Мещанском райсуде Москвы начались прения сторон по резонансному уголовному делу о создании преступного сообщества для хищения средств ОАО "МРСК Центра". Для его предполагаемого лидера, бывшего гендиректора белгородского филиала МРСК Виктора Филатова гособвинение запросило 12 лет строгого режима, а его сообщникам - по 11 лет. Подсудимые, в защиту которых выступал омбудсмен по делам предпринимателей Борис Титов, свою вину отрицают.


МУРМАНСКИЙ СУД НЕ ПРИНЯЛ СИГНАЛ С "АЛТАЯ"
ГРАЖДАНСКИМ МОРЯКАМ, ОБЕСПЕЧИВАВШИМ ДЕЙСТВИЯ АВИАНОСЦА У БЕРЕГОВ СИРИИ, ОТКАЗАЛИ В ЛЬГОТАХ


Как стало известно "Ъ", Мурманский областной суд отказал двум членам экипажа спасательного буксирного судна (СБС) "Алтай" в признании их полноценными ветеранами боевых действий за участие в сирийской кампании. Гражданские моряки обеспечивали действия тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", получив за это награды Минобороны.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 06.06.2019
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