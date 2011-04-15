Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 6 июня 2019 года.



ЭНЕРГЕТИКАМ ЗАПРОСИЛИ СТРОГИЙ РЕЖИМ

ГЕНПРОКУРАТУРА ПОСЧИТАЛА ДОКАЗАННЫМ СОЗДАНИЕ ОПС ДЛЯ ХИЩЕНИЯ СРЕДСТВ "МРСК ЦЕНТРА"





Как стало известно "Ъ", в Мещанском райсуде Москвы начались прения сторон по резонансному уголовному делу о создании преступного сообщества для хищения средств ОАО "МРСК Центра". Для его предполагаемого лидера, бывшего гендиректора белгородского филиала МРСК Виктора Филатова гособвинение запросило 12 лет строгого режима, а его сообщникам - по 11 лет. Подсудимые, в защиту которых выступал омбудсмен по делам предпринимателей Борис Титов, свою вину отрицают.





МУРМАНСКИЙ СУД НЕ ПРИНЯЛ СИГНАЛ С "АЛТАЯ"

ГРАЖДАНСКИМ МОРЯКАМ, ОБЕСПЕЧИВАВШИМ ДЕЙСТВИЯ АВИАНОСЦА У БЕРЕГОВ СИРИИ, ОТКАЗАЛИ В ЛЬГОТАХ





Как стало известно "Ъ", Мурманский областной суд отказал двум членам экипажа спасательного буксирного судна (СБС) "Алтай" в признании их полноценными ветеранами боевых действий за участие в сирийской кампании. Гражданские моряки обеспечивали действия тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", получив за это награды Минобороны.





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"AK&M" от 06.06.2019