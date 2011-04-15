Д.Медведев утвердил план реализации Стратегии экологической безопасности России до 2025 года

Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии экологической безопасности России до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Стратегия определяет приоритетные направления в сфере обеспечения экологической безопасности. Подписанным распоряжением утверждён план конкретных мероприятий, установлены сроки их реализации, определены ответственные исполнители.



План включает 18 разделов, связанных в том числе с развитием системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, созданием индустрии утилизации отходов и их повторного применения.





"AK&M" от 05.06.2019