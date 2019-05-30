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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 6 июня, в размере 65.1614 руб. против 65.1614 руб. на 5 июня.
Курс доллара США за последние 5 дней:
05.06.19 - 65.1614 руб.
04.06.19 - 65.5547 руб.
01.06.19 - 65.3834 руб.
31.05.19 - 65.0583 руб.
30.05.19 - 64.9084 руб.
"AK&M" от 05.06.2019