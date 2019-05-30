ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 6 июня, в размере 73.3690 руб. против 73.4239 руб. на 5 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



05.06.19 - 73.4239 руб.

04.06.19 - 73.2180 руб.

01.06.19 - 72.8436 руб.

31.05.19 - 72.4229 руб.

30.05.19 - 72.4118 руб.

















































































































"AK&M" от 05.06.2019