Повтор! Инфляция за неделю, с 28 мая по 3 июня, была нулевой, с начала года составила 2.4%

Инфляция за неделю, с 28 мая по 3 июня, была нулевой, с начала года составила 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на рис выросли на 0.5%, баранину - на 0.3%, рыбу мороженую, масло сливочное, творог жирный, хлеб ржаной, пшено, вермишель и соль - на 0.2%. Цены на яйца куриные снизились на 2%. Сахар-песок подешевел на 0.6%, масло подсолнечное - на 0.3%, свинину, сосиски, сардельки - на 0.2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0.4%, в том числе на помидоры - 9.2%, огурцы - 6.7%, капусту белокочанную - 5%. В то же время картофель стал дороже на 5%, яблоки - на 1.8%, морковь - на 1.4%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.4%, на дизельное топливо - на 0.1%.





"AK&M" от 05.06.2019