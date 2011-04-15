НОВАТЭК создает СП с Sinopec и Газпромбанком

ПАО "НОВАТЭК", китайская нефтехимическая корпорация Sinopec и Газпромбанк подписали базовые условия соглашения о создании совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа конечным потребителям на рынке Китайской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба НОВАТЭКа по итогам визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в РФ.



"Китайские компании инвестируют в развитие СПГ-проектов НОВАТЭКа в арктическом регионе РФ. Создание совместного предприятия по торговле СПГ и природным газом на внутреннем рынке Китая не только позволяет гарантировать сбыт производимого СПГ, но и открывает возможности инвестирования в развитие сегмента конечного потребления на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущем рынке газа и СПГ в мире, - отметил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, цитируемый в сообщении. - Подписанное соглашение является последовательным шагом в реализации нашей долгосрочной стратегии создания стоимости по всей цепочке от добычи и сжижения природного газа до реализации СПГ потребителям".



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 8.9 раза до 381.8 млрд руб. (126.74 руб. на акцию) по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации составила 234.1 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 117.9 млрд руб., увеличившись на 30.5% и 54.6% соответственно.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.



Чистая прибыль Газпромбанка за 2018 год по МФСО составила 39.5 млрд руб.



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