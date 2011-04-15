СИБУР и Sinopec подписали основные условия возможного создания СП на базе Амурского ГХК

ПАО "СИБУР Холдинг" и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина подписали основные условия возможного создания совместного предприятия (СП) на базе ООО "Амурский ГХК". Об этом говорится в сообщении сторон.



В случае принятия СИБУРом окончательного инвестиционного решения по проекту Sinopec планирует участие в СП с долей 40%.



СИБУР Холдинг (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.



Чистая прибыль СИБУРа по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 71.5% до 46.02 млрд руб. с 26.834 млрд руб. годом ранее. Рост произошёл в основном вследствие переоценки долговых обязательств в иностранной валюте. Выручка (за вычетом НДС и экспортных пошлин) выросла на 9% до 130.886 млрд руб. со 120.092 млрд руб., показатель EBITDA - на 4.5% до 44.1614 млрд руб.с 42.261 млрд руб.



Sinopec - одна из ведущих китайских вертикально-интегрированных энергетических и химических компаний. Она является крупным производителем нефти и газа, лидером по объему мощности нефтепереработки в Китае, крупнейшим поставщиком нефтепродуктов, обладает развитой сбытовой сетью нефтехимической продукции и занимает первое место по объему производства этилена в Китае.



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