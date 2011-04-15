Повтор! Инфляционные ожидания населения в мае практически не изменились

Второй месяц подряд инфляционные ожидания экономических агентов меняются незначительно, оставаясь на повышенном уровне. При этом ожидания населения в мае практически не изменились, а ценовые ожидания компаний хотя и продолжили снижение, но его темп замедлился. Прогнозы профессиональных аналитиков также практически не изменились. Об этом говорится в материалах Банка России.



В мае продолжила уменьшаться доля респондентов, считающих, что за последний месяц рост цен был очень сильным. Реже стали воспринимать как значительный рост цен на такие часто покупаемые товары и услуги, как яйца, хлебобулочные изделия, жилищно-коммунальные услуги и услуги пассажирского транспорта.



Это соответствует данным статистики, согласно которой их удорожание в помесячном сопоставлении замедлилось. Таким образом домохозяйства отреагировали на происходящее затухание временного ускорения инфляции, произошедшего в начале года. Ожидания динамики цен в ближайший месяц также стали более позитивными. Отчасти это связано с сезонностью: летом дешевеют фрукты и овощи.



Ожидания предприятий в мае несколько улучшились, а аналитиков - практически не изменились. По данным опроса предприятий, проведенного Банком России, в мае продолжилось снижение ценовых ожиданий предприятий на три месяца вперед, наблюдаемое с февраля. Оно происходило во всех отраслях и регионах, указывая на ослабление влияния общего фактора - повышения ставки НДС.







"AK&M" от 05.06.2019