Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/06/2019
10:02

Повтор! Инфляционные ожидания населения в мае практически не изменились

Второй месяц подряд инфляционные ожидания экономических агентов меняются незначительно, оставаясь на повышенном уровне. При этом ожидания населения в мае практически не изменились, а ценовые ожидания компаний хотя и продолжили снижение, но его темп замедлился. Прогнозы профессиональных аналитиков также практически не изменились. Об этом говорится в материалах Банка России.

В мае продолжила уменьшаться доля респондентов, считающих, что за последний месяц рост цен был очень сильным. Реже стали воспринимать как значительный рост цен на такие часто покупаемые товары и услуги, как яйца, хлебобулочные изделия, жилищно-коммунальные услуги и услуги пассажирского транспорта.

Это соответствует данным статистики, согласно которой их удорожание в помесячном сопоставлении замедлилось. Таким образом домохозяйства отреагировали на происходящее затухание временного ускорения инфляции, произошедшего в начале года. Ожидания динамики цен в ближайший месяц также стали более позитивными. Отчасти это связано с сезонностью: летом дешевеют фрукты и овощи.

Ожидания предприятий в мае несколько улучшились, а аналитиков - практически не изменились. По данным опроса предприятий, проведенного Банком России, в мае продолжилось снижение ценовых ожиданий предприятий на три месяца вперед, наблюдаемое с февраля. Оно происходило во всех отраслях и регионах, указывая на ослабление влияния общего фактора - повышения ставки НДС.



"AK&M" от 05.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100