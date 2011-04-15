Нефтяные фьючерсы утром прибавляют около 0.5% после падения более чем на 2% накануне. Давление на настроения оказал разочаровывающий отчет Минэнерго США о существенном росте запасов нефти и нефтепродуктов, а также добычи в стране на прошлой неделе. ИК "Велес Капитал".



Котировки Brent по итогам дня смогли устоять выше $60, WTI удерживаются выше $51.5, указывая на нерешительность "медведей" относительно продолжения продаж. Во второй половине недели инвесторы на рынке будут наблюдать за ходом торгового противостояния.



Рубль в среду немного ослаб против доллара и евро вслед за падением нефтяных цен. Пара доллар/рубль, однако, остается ниже максимумов мая (65.6 руб.), пара евро/рубль - ниже майского пика в 73.66 руб. До закрепления выше указанных значений потенциал краткосрочного ослабления рубля выглядит весьма ограниченным.



Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от восстановления нефтяных цен, но веским драйвером восходящего движения данный фактор назвать сложно. В первой половине дня на рынке РФ наиболее вероятна нейтральная динамика, а опасность для "быков" представляет закрепление индексов ниже ближайших психологически важных отметок, которая будет свидетельствовать о высоких шансах развития нисходящей коррекции.



Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги небольшим снижением, устояв чуть выше психологически важных отметок 2700 и 1300 пунктов. Ближайшей важной поддержкой для рублевого индекса выступает уровень 2675 пунктов, а для РТС - 1290 пунктов. Целевыми уровнями коррекции в случае реализации негативного для "быков" сценария в ближайшие дни могут стать средние полосы Боллинджера дневных графиков (2615 и 1275 пунктов), хотя пока сигналов в пользу такого развития событиq не поступает, индексы стремятся удержать важные поддержки.



Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 0.6-0.8%. Индекс S&P500 достиг первой цели краткосрочной коррекции (2830 пунктов), где расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика, что может приостановить восходящее движение. Существенно более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в мае от ADP увеличили надежды на снижение процентных ставок в стране уже в этом году, поддержав оптимизм на рынке. Кроме того, законодатели из Республиканской партии предпринимают попытки заблокировать введение пошлин на импорт товаров из Мексики. Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0.1%.



Торги в Европе завершились увеличением индекса Euro Stoxx 50 на 0.2%. В четверг в Европе будут ждать итогов заседания ЕЦБ, который, вероятно, сохранит курс на мягкую денежно-кредитную политику.



На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял менее 0.1%. На биржах Китая индексы снижаются на 0.5-1.5%. Инвесторы теперь наблюдают за ходом торговых переговоров США и Мексики, которые накануне закончились без существенного прогресса и должны возобновиться в четверг.



"AK&M" от 06.06.2019