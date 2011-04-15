Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 июня

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Банк России установил на 7 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.5333
1 Азербайджанский манат 38.4521
100 Армянских драмов 13.6117
1 Белорусский рубль 31.0831
1 Болгарский лев 37.4865
1 Бразильский реал 16.8081
100 Венгерских форинтов 22.8139
1000 Вон Республики Корея 55.2737
10 Гонконгских долларов 83.2045
10 Датских крон 98.1686
1 Доллар США 65.2340
1 Евро 73.2708
100 Индийских рупий 94.2075
100 Казахстанских тенге 16.9562
1 Канадский доллар 48.6458
100 Киргизских сомов 93.1914
10 Китайских юаней 94.3165
10 Молдавских леев 35.9912
1 Новый туркменский манат 18.6649
10 Норвежских крон 74.8182
1 Польский злотый 17.1425
1 Румынский лей 15.5338
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.2917
1 Сингапурский доллар 47.7835
10 Таджикских сомони 69.0994
1 Турецкая лира 11.3136
10000 Узбекских сумов 76.6326
10 Украинских гривен 24.3660
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.8080
10 Чешских крон 28.5726
10 Шведских крон 69.1808
1 Швейцарский франк 65.6080
10 Южноафриканских рэндов 43.8212
100 Японских иен 60.2818
"AK&M" от 06.06.2019