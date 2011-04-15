Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 июня

Банк России установил на 7 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.5333

1 Азербайджанский манат 38.4521

100 Армянских драмов 13.6117

1 Белорусский рубль 31.0831

1 Болгарский лев 37.4865

1 Бразильский реал 16.8081

100 Венгерских форинтов 22.8139

1000 Вон Республики Корея 55.2737

10 Гонконгских долларов 83.2045

10 Датских крон 98.1686

1 Доллар США 65.2340

1 Евро 73.2708

100 Индийских рупий 94.2075

100 Казахстанских тенге 16.9562

1 Канадский доллар 48.6458

100 Киргизских сомов 93.1914

10 Китайских юаней 94.3165

10 Молдавских леев 35.9912

1 Новый туркменский манат 18.6649

10 Норвежских крон 74.8182

1 Польский злотый 17.1425

1 Румынский лей 15.5338

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.2917

1 Сингапурский доллар 47.7835

10 Таджикских сомони 69.0994

1 Турецкая лира 11.3136

10000 Узбекских сумов 76.6326

10 Украинских гривен 24.3660

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.8080

10 Чешских крон 28.5726

10 Шведских крон 69.1808

1 Швейцарский франк 65.6080

10 Южноафриканских рэндов 43.8212

100 Японских иен 60.2818

"AK&M" от 06.06.2019