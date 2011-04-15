Банк России на 7 июня понизил курс евро к рублю почти на 10 копеек до 73.2708 руб., курс доллара США повысил почти на 11 копеек до 65.2340 руб.

Банк России на 7 июня понизил официальный курс евро к рублю почти на 10 копеек до 73.2708 руб. с 73.3690 руб., курс доллара США повысил почти на 11 копеек до 65.2340 руб. с 65.1243 руб. 6 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 7 июня увеличилась почти на 2 копейки (+0.02%) до 68.8506 руб. с 68.8345 руб. 6 июня.



"AK&M" от 06.06.2019