Ингосстрах внедрил технологию по страхованию грузов на базе блокчейн

Ингосстрах внедрил новую технологию, которая позволяет страховать грузы в режиме реального времени. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



При этом система сама отбирает нужные данные и в автоматическом режиме формирует полис с момента, когда груз принимается к перевозке. Это происходит благодаря смарт-контрактам - алгоритмам, которые анализируют поток информации от перевозчика и контролируют заложенные в систему обязательства сторон.



Проект реализован на базе системы "Цунами", разработчиком которой является IT-компания "Инносети". Система представляет собой единую площадку для всех участников процесса страхования и работает с использованием таких технологий, как блокчейн и нейронные сети. Интеграция IT-системы привела к тому, что теперь практически все процессы по страхованию грузов и урегулированию убытков совершаются автоматически с использованием электронно-цифровой подписи. В системе отсутствует администратор, который смог бы изменить данные по своему усмотрению. Копии базы данных распределяются по разным устройствам, но вся информация при этом остаётся синхронизированной. Именно по этой причине систему нельзя взломать или что-то в ней изменить - она хранится одновременно у всех участников операций. Это повышает уровень безопасности и защищённости системы.



Хотя проект только стартовал, уже есть первый клиент, работающий с Ингосстрахом на новой площадке, - группа компаний "Деловые Линии". Это один из крупнейших операторов транспортно-логистических услуг России, выполняющий перевозки грузов для 3.5 млн компаний и частных лиц.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 06.06.2019