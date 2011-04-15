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06/06/2019
13:53

Противостояние между США и Китаем - это столкновение платформ развития, М.Орешкин

Экономический конфликт между США и КНР не следует трактовать исключительно в терминах "торговых войн", это гораздо более комплексный и многомерный процесс. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на сессии ПМЭФ-2019, говорится в сообщении министерства.

"То, что мы наблюдаем, принято называть торговыми войнами, но на самом деле это гораздо более глубокий, комплексный процесс. Это столкновение платформ развития, идеологии, принципов организации госуправления, принципов построения экономики и культурно-идеологической сферы", - сказал министр.

По его словам, противостояние пока находится в начальной фазе. Подобная ситуация будет "продолжаться десятилетия" и наложит значительный отпечаток на всю мировую экономику, заключил он.

М.Орешкин также прокомментировал вопрос о перспективных драйверах роста. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что добиться устойчивой положительной динамики, опираясь на преимущественно на ресурсный потенциал, не удастся. Для интенсификации роста необходимо увеличивать инвестиции в недобывающие сектора экономики.

"В прошлом году инвестиции в обрабатывающую промышленность показали рост в 7%, в сельхозпромышленность - 5%. В таких отраслях должен быть рост, в том числе в сфере услуг, в новых технологиях", - отметил министр.


"AK&M" от 06.06.2019
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