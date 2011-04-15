ФАС возбудила дело в отношении "Сангфей СЕС Электроникс Рус"

ФАС России возбудила дело в отношении ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус" по признакам координации цен на смартфоны. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



ФАС в 2017 году провела внеплановую выездную проверку компании. По результатам анализа полученной информации выявлены признаки нарушения компанией части 5 статьи 11 закона "О защите конкуренции", выразившиеся в координации экономической деятельности реселлеров Philips, которая привела к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов.



"В течение последних лет ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов. Примерами могут послужить дела по Apple, LG, Samsung. Как показали эти дела, незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ритейла бытовой техники, - рассказал статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.- Служба осуществляет систематический контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этих рынках".







"AK&M" от 06.06.2019