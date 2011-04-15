РЖД и МЭР договорились о развитии "зелёного" финансирования в РФ

ОАО "РЖД" и Министерство экономического развития Российской Федерации договорились о сотрудничестве в сфере финансирования и реализации инфраструктурных проектов, применяющих технологии, безопасные для экологии. Об этом говорится в сообщении компании.



Соответствующий меморандум был подписан сегодня на Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором - председателем правления РЖД Олегом Белозёровым и главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным.



Документ предусматривает совместные действия в части развития проектов железнодорожной отрасли, в том числе с использованием средств, привлечённых через механизмы "зелёного" финансирования.



В частности, в рамках сотрудничества РЖД готовы рассмотреть возможность пилотного размещения "зелёных" облигаций на российском рынке для апробации механизмов "зелёного" финансирования.



Доля железнодорожного транспорта в загрязнении окружающей среды России составляет менее 1% по выбросам и сбросам вредных веществ в окружающую среду. Ежегодно на электрической тяге перевозится 85% грузов и 86% пассажиров.



В РЖД принята Экологическая стратегия, направленная на достижение целей и задач государственной политики в области экологического развития, также реализуется программа по ресурсосбережению. Ежегодно РЖД вовлекает в хозяйственный оборот свыше 70% отходов производства, в том числе металлолом, железобетонные отходы, золошлаки, отходы бумаги, картона, масел и другие.



К 2025 году РЖД планируют снизить выбросы загрязняющих веществ на 18%, парниковых газов - на 4.5%, загрязненных сточных вод - на 18%.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 06.06.2019