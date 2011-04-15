Рынок нефти крайне неустойчив, полагают аналитики

Цены на нефть снизились почти на 5% после публикации данных о запасах нефти в США от Информационного Агентства энергетики. Запасы в 6.7 млн баррелей против прогнозируемых -0.849 млн вызволи волну спекулятивных продаж фьючерсных контрактов, чем и сбили цены. Об этом говорится в комментарии эксперта "Международного финансового центра" Гайдара Гасанова.



Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня торгуются в пределах $61.78 за баррель, фьючерсы на сланцевую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) – $51.83 за баррель.



Складывается такое впечатление, будто глобальный нефтяной рынок вошёл в фазу медвежьего рынка, но на самом деле нефть ниже $60 за баррель никому из стран экспортёров не интересна.



Учитывая тот факт, что бюджет Саудовской Аравии привязан к ценам на нефть в $65 за баррель, то на предстоящем заседании стран ОПЕК в Вене будет принято решение о сокращении добычи нефти, чтобы создать искусственный дефицит. Другого выхода для экстренной стабилизации глобального нефтяного рынка на данный момент нет.



России также не выгодна дешевая нефть. Но тем не менее также не выгодно сокращать добычу нефти и отдавать свою долю рынку США. Тем не менее, на мой взгляд, страны ОПЕК могут взять на себя обязательства компенсировать добычу нефти со стороны России.



Возможно даже проведение экстренной встречи стран ОПЕК, если цены на нефть разменяют цифру в 60 долларов и опустятся ниже 55. Рост производства нефти в США более чем компенсирует усилия ОПЕК, включая Россию. Добавив к этому негативный эффект, который торговая война может оказать на глобальный спрос, можно получить реальный импульс к стремительному снижению цен на "черное золото".



Крупные участники рынка понимают, что снижение цен обусловлено геополитической напряженностью, вопрос в том, когда осуществлять закупки фьючерсных контрактов, чтобы оказаться в числе первых, поскольку стратегически глобальные цены на нефть будут расти.



В ближайшей же перспективе, при сохранении текущих условий, цены на нефть по-прежнему будут находиться под давлением. Можно ожидать снижение волатильности, и цена будет торговаться в боковом диапазоне от $60 до $63 за баррель.



"AK&M" от 06.06.2019