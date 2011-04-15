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06/06/2019
16:11

Кабмин внёс в Госдуму законопроект об особенностях использования земельных участков для аквакультуры

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об особенностях использования земельных участков для аквакультуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Законопроект предлагает внести изменения в Земельный кодекс, которыми рыбоводные хозяйства наделяются правом получать в аренду на срок действия договора пользования рыбоводным участком земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без проведения торгов. Аналогичная норма для рыбопромысловых участков уже предусмотрена в Земельном кодексе.

Кроме того, при производстве или выращивании объектов аквакультуры рыбоводному хозяйству необходимо на территории, прилегающей к рыбоводному участку, создать соответствующую инфраструктуру.

В связи с тем, что производство и выращивание объектов аквакультуры носит сезонный характер и для этого возводятся временные сооружения, законопроектом предлагается разрешить использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка, а на основании разрешения на использование таких земель для строительства некапитальных строений, сооружений, предназначенных для товарной аквакультуры.

Законопроект также предлагает дополнить закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" статьёй 51 "Особенности использования земель и земельных участков для целей аквакультуры (рыбоводства)". Этой статьёй предусматривается возможность использования для аквакультуры земель сельскохозяйственного назначения, занятых водными объектами (обводнёнными карьерами и прудами, в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для прудовой аквакультуры), расположенными в границах земельного участка, в целях осуществления прудовой аквакультуры, а также использования земельного участка для осуществления деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным участком.

Предусматривается также, что максимальные и минимальные размеры земельных участков, предоставляемых юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для рыбоводства, будут устанавливаться законами субъектов Федерации.

"AK&M" от 06.06.2019
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