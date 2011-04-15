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06/06/2019
17:44

ЦБ и правительство Калужской области подписали соглашение о повышении финансовой доступности для субъектов МСП

Банк России и правительство Калужской области подписали соглашение о повышении финансовой доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В соответствии с документом, Банк России и правительство Калужской области намерены реализовать ряд мер по стимулированию банковского кредитования и повышению доступности альтернативных источников финансирования - инструментов фондового рынка и инвестиционных платформ, лизинга, микрофинансирования.

Особое внимание планируется уделить созданию системы информирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) о возможностях выхода на фондовый рынок, что должно стимулировать предпринимателей к выпуску облигаций с поддержкой в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Стороны также намерены развивать тематические региональные программы и проекты, в том числе на дискуссионной площадке "Финансовая доступность для МСП", созданной на базе Калужского отделения Банка России.



"AK&M" от 06.06.2019
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