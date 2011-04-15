РусГидро и PowerChina подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства гидроаккумулирующих станций

В рамках Петербургского международного экономического форума прошёл второй российско-китайский энергетический бизнес-форум, в рамках которого РусГидро и китайская энергетическая компания PowerChina подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении российской компании.



Предмет соглашения - развитие сотрудничества по проектам развития гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) на территории Российской Федерации и проектов сотрудничества на территории третьих стран в области проектирования и инжиниринга. РусГидро, как компания, считающая необходимым развивать гидроаккумулирующую энергетику в России для повышения надежности и маневренности энергосистемы, прорабатывает меры поддержки проектов ГАЭС, которые позволят сделать их экономически целесообразными. РусГидро и PowerChina проведут совместный анализ возможных проектных решений для определения оптимальных технических параметров пилотного проекта строительства ГАЭС в Северо-Западном регионе России, включая мощность в генераторном и насосном режимах.



Гидроаккумулирующая электростанция - уникальное гидроэнергетическое сооружение, которое способно запасать электрическую энергию, возвращая ее в энергосистему по мере необходимости. В часы, когда в энергосистеме избыток электрической энергии, преимущественно ночью, гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве насосов и, потребляя дешевую избыточную электроэнергию, перекачивают воду из нижнего бассейна в верхний аккумулирующий бассейн на высоту несколько десятков или сотен метров. В часы, когда в энергосистеме образуется дефицит, преимущественно утром и вечером, гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве генераторов и превращают энергию падающей воды в электрическую.



В целях реализации достигнутых договоренностей будет создана совместная рабочая группа из представителей РусГидро, институтов Гидропроект и Ленгидропроект, компании PowerChina и ее проектных институтов.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.



Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за 2018 год увеличилась на 2% по сравнению с 2017 годом и составила 36.7 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 6% по сравнению с прошлым годом - до 82.5 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 8% до 66 млрд руб. Выручка увеличилась на 6% по сравнению с 2017 годом и составила 127.8 млрд руб.



В 2018 году чистая прибыль группы "РусГидро" по МСФО выросла до 32 млрд руб., что на 28.5% выше показателя 2017 года. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль группы за 2018 год увеличилась на 7.6% и составила 71 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 5.3% до рекордного для группы "РусГидро" значения порядка 110 млрд руб. Общая выручка группы в 2018 году превысила 400 млрд руб., что на 5.1% больше показателя 2017 года.



"AK&M" от 06.06.2019