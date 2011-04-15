Инфляция в РФ в мае составила 0.3%, с начала года - 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в мае выросли на 0.4%, с начала года - на 3.5%. На непродовольственные товары цены увеличились на 0.2% (+1.6%). Платные услуги населению подорожали на 0.4%, с начала года - на 2.1%.



В мае значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Так, лук репчатый стал дороже на 29.2%, картофель - на 18.4%, свекла столовая - на 15.3%, лимоны - на 13%, морковь - на 12%, чеснок - на 8.4%, яблоки - на 5.3%, виноград - на 5.2%, капуста белокочанная - на 2.7%, груши - на 2.3%.



В то же время цены на огурцы и помидоры снизились на 16.6% и 16.5% соответственно, апельсины - на 0.8%, бананы - на 0.4%.



Рост цен отмечен на все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий. Более всего выросли цены на пшено - на 3.7%, рис шлифованный - на 1.6%, крупы овсяную и перловую - на 1.4%, манную - на 1.1%.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в мае заметно подорожали баранина - на 2.3%, рыба живая и охлажденная - на 1.9%, говядина, свинина, рыба мороженая неразделанная, маргарин, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, соки фруктовые - на 0.7-1.1%.



Вместе с тем куры охлажденные и мороженые, печень говяжья, икра лососевых рыб отечественная, кальмары мороженые, пиво зарубежных торговых марок стали дешевле на 0.3-0.5%.



В мае заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. В группе строительных материалов на 0.8% дороже стали цемент тарированный, кирпич красный, краски масляные, на 0.7% - рубероид и металлочерепица.





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