Потребительские цены в Москве в мае выросли на 0.3%, в Санкт-Петербурге - на 0.5%

Потребительские цены в Москве в мае 2019 года выросли на 0.3%, в Санкт-Петербурге - на 0.5%. В среднем по России инфляция составила 0.3%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



С начала года инфляция в Москве равнялась 2.6%, в Санкт-Петербурге - 2.7%, в среднем по России - 2.4%.





"AK&M" от 06.06.2019