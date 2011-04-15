Потребительские цены в Москве в мае выросли на 0.3%, в Санкт-Петербурге - на 0.5%

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Потребительские цены в Москве в мае 2019 года выросли на 0.3%, в Санкт-Петербурге - на 0.5%. В среднем по России инфляция составила 0.3%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.
С начала года инфляция в Москве равнялась 2.6%, в Санкт-Петербурге - 2.7%, в среднем по России - 2.4%.
"AK&M" от 06.06.2019