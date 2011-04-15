"Почта России" и IKEA расширяют географию сотрудничества

"Почта России" и шведская розничная сеть товаров для дома ИКЕА 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о расширении сотрудничества в области доставки товаров по территории России. Об этом говорится в сообщении сторон.



Теперь жители российских регионов смогут получить приобретенные в интернет-магазине товары по почте, что значительно повысит доступность ассортимента ИКЕА. Благодаря запуску проекта обустройство дома станет проще для жителей населённых пунктов, для которых были недоступны другие способы доставки заказов из ИКЕА.



На данный момент проект тестируется в Нижегородском регионе. Покупателям доступна доставка на более чем 1 тыс. почтовых индексов - как в Нижнем Новгороде, так и на всей территории области. Доставка почтой возможна для заказов весом до 20 кг, а максимальные габариты должны составлять 60 х 40 х 40 см.



Стороны договорились перейти к масштабированию сотрудничества на другие регионы. До конца года планируется расширение проекта на всю территорию страны.



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



Выручка ФГУП "Почта России" от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8.1% и составила 178.1 млрд руб. против 164.8 млрд руб. в 2016 году. Выручка от почтового бизнеса выросла на 2% до 77.8 млрд руб. с 76 млрд руб., выручка от посылочного бизнеса - на 21% до 48.9 млрд руб. с 40.6 млрд руб., выручка от финансового бизнеса - на 4% до 48.3 млрд руб. с 46.5 млрд руб. Фактическая чистая прибыль "Почты России" на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн руб.



В 2017 году открыто 61 новое стационарное городское и сельское отделение почтовой связи, 29 центров выдачи и приёма посылок (всего действует 550 ЦВПП), 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах страны (всего действует 260 подразделений), введено 13 передвижных отделений почтовой связи, открыто 136 отделений формата S-мини (до 25 кв. м.) в торговых и деловых центрах, супермаркетах, а также начато тиражирование открытия отделений нового формата в регионах страны.



ИКЕА - крупная торговая компания. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров МЕГА.



Продажи ИКЕА за 2018 фингод (с 1 сентября 2017 года по 31 августа) выросли на 4.7% до 34.8 млрд евро по сравнению с годом ранее. В течение финансового года компания открыла 12 магазинов, в том числе первый магазин ИКЕА в Индии. Розничные продажи российского подразделения Группы компаний ИКЕА увеличились на 2% по сравнению с показателями прошлого года. За 2018 финансовый год магазины ИКЕА в России посетили более 63 млн человек.



"AK&M" от 06.06.2019