В Балтийском море уложено 57% газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и главного исполнительного директора Royal Dutch Shell plc Бена ван Бердена, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.



Стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено ходу реализации проекта "Северный поток - 2". К настоящему времени в Балтийском море уложено более 1402 км газопровода - свыше 57% от его протяжённости.



На встрече также шла речь о проекте строительства третьей технологической линии СПГ-завода "Сахалина-2".



Петербургский международный экономический форум - 2019 проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" с 6 по 8 июня. Ключевая тема - "Формируя повестку устойчивого развития".



Royal Dutch Shell - холдинговая компания британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах.



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2017 году компания Nord Stream 2 AG подписала с ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall DEA соглашения о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости.



Газпром и Shell совместно участвуют в проекте "Сахалин-2", в рамках которого работает первый в России завод по производству СПГ. Оператором проекта "Сахалин-2" является компания "Сахалин Энерджи" (Газпром - 50% плюс одна акция, Shell - 27.5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12.5%, Mitsubishi Corporation - 10%).



Между Газпромом и Shell подписаны меморандум по реализации проекта строительства третьей технологической линии завода СПГ ("Сахалин-2") и соглашение о стратегическом сотрудничестве.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО за 2018 год составила 1.456 трлн руб., что в два раза больше, чем годом ранее - 714.302 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 26% до 8.224 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 29% до 4.303 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 33% до 2.951 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 19% до 348.625 млрд руб. Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 9%, за год и составила 954.493 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 8% и составили 6.181 трлн руб.



"AK&M" от 06.06.2019