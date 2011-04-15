Цены на бензин за неделю, с 27 мая по 2 июня, выросли на 0.4% до 44.27 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 27 мая по 2 июня 2019 года, выросли на 0.4% до 44.27 руб. за литр, сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 подорожал на 0.5% до 41.97 руб. за литр, АИ-95 - на 0.4% до 45.3 руб. за литр, АИ-98 - на 0.1% до 50.91 руб. за литр. Дизельное топливо стало дороже на 0.1% до 46.04 руб. за литр.



В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0.5%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 43.88 руб., АИ-95 - от 41.9 до 48.88 руб., АИ-98 - от 48.2 до 53.99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.9 до 42,94 рубля, марки АИ-95 - от 44.6 до 47.31 руб., марки АИ-98 - от 51.99 до 53.94 руб. за литр.



За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 71 центре субъектов РФ, наиболее заметное в Ханты-Мансийске - на 1.6%, Казани - на 1.4% и Красноярске - на 1.2%.



Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Симферополе - на 0.5%, Севастополе - на 0.4% и Челябинске - на 0.3%.







"AK&M" от 06.06.2019