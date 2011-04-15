Дайджест газеты "Ведомости" от 7 июня 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 7 июня 2019 года.





"ТИНЬКОФФ" ЗАКРОЕТ КРУПНЕЙШУЮ СДЕЛКУ НА РЫНКЕ ОФИСОВ ЗА ВСЮ ЕГО ИСТОРИЮ



ГРУППА АРЕНДУЕТ БИЗНЕС-ЦЕНТР "АКВАТОРИЯ" НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ШОССЕ



Структура "Группы Тинькофф" (TCS Group Holding) договорилась с компанией Wainbridge об аренде у нее всей офисной части многофункционального комплекса "Акватория" на Ленинградском шоссе. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, близких к разным сторонам готовящейся сделки. По их словам, владелец "Тинькофф" Олег Тиньков и сооснователь Wainbridge Кирилл Писарев могут подписать соглашение 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Представители TCS Group и Wainbridge от комментариев отказались. Так же поступил Алексей Богданов, управляющий партнер S.A. Ricci, которую собеседники "Ведомостей" назвали консультантом сделки.





МИНКОМСВЯЗИ СНИЗИТ ПЛАТУ ЗА ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G НА 110 МЛРД РУБЛЕЙ

СЕЙЧАС ОНИ БЫЛИ БЫ В РАЗЫ ДОРОЖЕ ЧАСТОТ ДЛЯ LTE



Минкомсвязи предлагает снизить ежегодную плату за спектр частот для связи пятого поколения. Она рассчитывается по специальной методике, согласно которой сейчас ежегодная плата для всех перспективных диапазонов для всей территории России составит 112,4 млрд руб., сообщил "Ведомостям" представитель министерства.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 07.06.2019