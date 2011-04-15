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07/06/2019
11:11

Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 7 июня 2019 года.

У ПИЛОТОВ КАТАСТРОФА С ДИПЛОМАМИ
ДЕСЯТКИ ЛЕТЧИКОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ

Как стало "Ъ", прошлогодняя катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье привела не только к гибели 71 человека, разорила компанию АО "Саратовские авиалинии", которой принадлежало воздушное судно, но и оставила без работы десятки пилотов по всей стране. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, получили свидетельства, окончив Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Обжалуя решения Росавиации, пилоты обратились в суды, но их иски были отклонены.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 07.06.2019
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