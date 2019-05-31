ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 7 июня, в размере 65.2340 руб. против 65.1243 руб. на 6 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



06.06.19 - 65.1243 руб.

05.06.19 - 65.1614 руб.

04.06.19 - 65.5547 руб.

01.06.19 - 65.3834 руб.

31.05.19 - 65.0583 руб.







































































































































































































































































"AK&M" от 06.06.2019