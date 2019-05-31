ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 7 июня, в размере 73.2708 руб. против 73.3690 руб. на 6 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



06.06.19 - 73.3690 руб.

05.06.19 - 73.4239 руб.

04.06.19 - 73.2180 руб.

01.06.19 - 72.8436 руб.

31.05.19 - 72.4229 руб.



















































































































"AK&M" от 06.06.2019