Повтор! ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.



Маржинальная ставка сохранена в 0.25%, ставка по депозитам - на уровне минус 0.4%.





"AK&M" от 06.06.2019