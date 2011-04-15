Объём денежной базы с 24 по 31 мая уменьшился на 55.8 млрд руб. (-0.5%) до 10240.9 млрд руб. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.



"AK&M" от 07.06.2019