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07/06/2019
11:21

Рубль получает поддержку благодаря восстановлению цен на нефть

Рубль завершает неделю на уверенной ноте, тестируя отметку 65 в паре с долларом и приближаясь к отметки 73 в паре с евро, говорится в обзоре Nordea.

Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть на более чем 3% по итогам вчерашних торгов.

Сегодняшние заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии в ходе ПМЭФ 2019 о готовности обеих стран к совместным решениям продолжают поддерживать нефтяные цены, подкрепляя надежду участников рынка на продление сделки по ограничению добычи.

Снижение доходности на рынке ОФЗ накануне могло вновь быть связано со спросом со стороны нерезидентов, поэтому по итогам дня рубль оказался в числе лидеров роста среди валют развивающихся стран. Сегодня ключевым событием для рубля выступает публикация данных по рынку труда в США (15:30). В случае слабых данных рубль может заметнее укрепиться в паре с долларом.

"AK&M" от 07.06.2019
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