Минпромторг и РВК создают венчурный фонд для высокотехнологичных медицинских проектов

Минпромторг России и РВК в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по организации деятельности и финансированию венчурного фонда в области фармацевтической и медицинской промышленности. Об этом говорится в сообщении РВК.



Новый фонд создается для увеличения доли высокотехнологической и наукоемкой продукции в общем объеме производства фармацевтической и медицинской промышленности. "Среди приоритетных сегментов для инвестирования - создание новых лекарственных препаратов и средств их доставки в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, производство высокотехнологичных медизделий, разработка ПО для мониторинга функций организма и другие проекты", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, цитируемый в сообщении. Планируются также инвестиции в проекты ранних стадий (фаза I, II клинических испытаний для лекарственных препаратов). По словам первого замминистра,создаваемый фонд станет комплексным универсальным инструментом финансирования перспективных отечественных разработок.



В ближайшие три года общий объём Фонда составит 4.5 млрд руб., срок деятельности Фонда - 10 лет с возможностью последующего продления.





"AK&M" от 07.06.2019