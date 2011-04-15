Сбербанк и Росатом будут сотрудничать в сфере цифровых инноваций

Сбербанк и госкорпорация "Росатом" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении банка.



Целями сотрудничества являются: повышение эффективности текущей деятельности и бизнес-процессов сторон за счёт использования инновационных технологий, в том числе: Internet of Things; Artificial intelligence; Virtual reality и Augmented reality; Robotics; Cybersecurity; Gamification; Blockchain; Robotic process automation; организация высокотехнологичного обслуживания по целому ряду продуктов и сервисов; реализация совместных проектов в области сбора, обработки и принятия решений на основе технологии больших данных (Big Data).



Стороны планируют совместную реализацию инновационных проектов и достраивание своих экосистем с учетом накопленного опыта и передовых мировых технологий. В рамках сотрудничества цифровые продукты будут адаптированы под имеющиеся потребности компаний. Согласно подписанному документу планируется совместная реализация проектов по научно-исследовательской деятельности, поиску и привлечению технологий, нацеленных на рост производительности работы каждой из сторон.



Сбербанк также продолжит участие и поиск источников финансирования проектов госкорпорации "Росатом", а также предоставит предложения по финансовым продуктам и сервисам для выбора наиболее эффективных инструментов заимствований.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 07.06.2019