Экспорт газа в Венгрию с начала года вырос в 1.6 раза

Экспорт газа в Венгрию с начала 2019 года вырос в 1.6 раза. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.



На встрече были рассмотрены текущие вопросы и перспективы сотрудничества. Основной темой встречи стали поставки газа. Было отмечено, что с 1 января по 5 июня 2019 года Газпром поставил в Венгрию 4.3 млрд куб. м газа. Это на 57.5% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Сверх контрактных объёмов Венгрия закупила у "Газпрома" 2 млрд куб. м газа, которые будут поставлены в 2019 году.



Отдельное внимание было уделено развитию газотранспортной системы Венгрии. На встрече было обозначено намерение венгерской стороны в возможно короткие сроки обеспечить возможность получать газ, который будет поставляться в Европу по транзитной нитке газопровода "Турецкий поток".



В 2018 году Газпром поставил в Венгрию 7.6 млрд куб. м газа - на 9.3% больше, чем в 2017 году (7 млрд куб. м)



В 2017 году Алексей Миллер и Петер Сийярто подписали "дорожную карту". Документ предусматривает выполнение ряда мероприятий, направленных на развитие ГТС Венгрии.



Петербургский международный экономический форум-2019 проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" с 6 по 8 июня. Ключевая тема - "Формируя повестку устойчивого развития".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО за 2018 год составила 1.456 трлн руб., что в два раза больше, чем годом ранее - 714.302 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 26% до 8.224 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 29% до 4.303 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 33% до 2.951 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 19% до 348.625 млрд руб. Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 9%, за год и составила 954.493 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 8% и составили 6.181 трлн руб.



"AK&M" от 07.06.2019