ЦБ РФ установил официальный курс евро на 8 июня в размере 73.2605 руб. против 73.2708 руб. на 7 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



07.06.19 - 73.2708 руб.

06.06.19 - 73.3690 руб.

05.06.19 - 73.4239 руб.

04.06.19 - 73.2180 руб.

01.06.19 - 72.8436 руб.





















































































































"AK&M" от 07.06.2019