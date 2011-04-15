Банк России на 8 июня понизил курс евро к рублю более чем на копейку до 73.2605 руб., курс доллара США - более чем на 19 копеек до 65.0395 руб.

Банк России на 8 июня понизил официальный курс евро к рублю более чем на копейку до 73.2605 руб. с 73.2708 руб., курс доллара США - более чем на 19 копеек до 65.0395 руб. с 65.2340 руб. 7 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 8 июня уменьшилась более чем на 11 копеек (-0.16%) до 68.7389 руб. с 68.8506 руб. 7 июня.



"AK&M" от 07.06.2019