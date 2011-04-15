Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 июня

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Банк России установил на 8 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.3455
1 Азербайджанский манат 38.3375
100 Армянских драмов 13.5711
1 Белорусский рубль 31.0688
1 Болгарский лев 37.4544
1 Бразильский реал 16.7628
100 Венгерских форинтов 22.7981
1000 Вон Республики Корея 54.8269
10 Гонконгских долларов 82.9448
10 Датских крон 98.0944
1 Доллар США 65.0395
1 Евро 73.2605
100 Индийских рупий 93.5834
100 Казахстанских тенге 16.9564
1 Канадский доллар 48.7078
100 Киргизских сомов 93.2466
10 Китайских юаней 94.1278
10 Молдавских леев 35.9334
1 Новый туркменский манат 18.6093
10 Норвежских крон 74.7520
1 Польский злотый 17.1328
1 Румынский лей 15.5148
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.9392
1 Сингапурский доллар 47.5644
10 Таджикских сомони 68.9708
1 Турецкая лира 11.0955
10000 Узбекских сумов 76.5685
10 Украинских гривен 24.4984
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.6652
10 Чешских крон 28.5599
10 Шведских крон 68.8008
1 Швейцарский франк 65.4387
10 Южноафриканских рэндов 43.0121
100 Японских иен 59.9470
"AK&M" от 07.06.2019