Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 июня

Банк России установил на 8 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.3455

1 Азербайджанский манат 38.3375

100 Армянских драмов 13.5711

1 Белорусский рубль 31.0688

1 Болгарский лев 37.4544

1 Бразильский реал 16.7628

100 Венгерских форинтов 22.7981

1000 Вон Республики Корея 54.8269

10 Гонконгских долларов 82.9448

10 Датских крон 98.0944

1 Доллар США 65.0395

1 Евро 73.2605

100 Индийских рупий 93.5834

100 Казахстанских тенге 16.9564

1 Канадский доллар 48.7078

100 Киргизских сомов 93.2466

10 Китайских юаней 94.1278

10 Молдавских леев 35.9334

1 Новый туркменский манат 18.6093

10 Норвежских крон 74.7520

1 Польский злотый 17.1328

1 Румынский лей 15.5148

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.9392

1 Сингапурский доллар 47.5644

10 Таджикских сомони 68.9708

1 Турецкая лира 11.0955

10000 Узбекских сумов 76.5685

10 Украинских гривен 24.4984

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.6652

10 Чешских крон 28.5599

10 Шведских крон 68.8008

1 Швейцарский франк 65.4387

10 Южноафриканских рэндов 43.0121

100 Японских иен 59.9470

"AK&M" от 07.06.2019