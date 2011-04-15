Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/06/2019
13:20

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 июня

Банк России установил на 8 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 45.3455
1 Азербайджанский манат 38.3375
100 Армянских драмов 13.5711
1 Белорусский рубль 31.0688
1 Болгарский лев 37.4544
1 Бразильский реал 16.7628
100 Венгерских форинтов 22.7981
1000 Вон Республики Корея 54.8269
10 Гонконгских долларов 82.9448
10 Датских крон 98.0944
1 Доллар США 65.0395
1 Евро 73.2605
100 Индийских рупий 93.5834
100 Казахстанских тенге 16.9564
1 Канадский доллар 48.7078
100 Киргизских сомов 93.2466
10 Китайских юаней 94.1278
10 Молдавских леев 35.9334
1 Новый туркменский манат 18.6093
10 Норвежских крон 74.7520
1 Польский злотый 17.1328
1 Румынский лей 15.5148
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.9392
1 Сингапурский доллар 47.5644
10 Таджикских сомони 68.9708
1 Турецкая лира 11.0955
10000 Узбекских сумов 76.5685
10 Украинских гривен 24.4984
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.6652
10 Чешских крон 28.5599
10 Шведских крон 68.8008
1 Швейцарский франк 65.4387
10 Южноафриканских рэндов 43.0121
100 Японских иен 59.9470

"AK&M" от 07.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100