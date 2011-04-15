Компания "Ингосстрах-Жизнь" запустила комплексный продукт страхования жизни с возможностью лечения за рубежом

Компания "Ингосстрах-Жизнь" объявила о старте продаж нового комбинированного продукта, сочетающего в себе накопительную часть и программу международного медицинского страхования жизни – "Компас". Продвижение продукта осуществляется в АО "Газпромбанк". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Программа "Компас" обеспечивает покрытие лечения и возврат полной суммы уплаченных взносов по окончании срока страхования. Клиентам предоставляется широкий доступ к качественным медицинским услугам и консультациям в любом уголке мира. Полис покрывает затраты на стационарное лечение, срочную госпитализацию, амбулаторное обслуживание, в том числе лечение онкологии и иных критических заболеваний. Дополнительно предусматривается оплата лекарств, ведение беременности, родовспоможение и стоматологическая помощь.



Предусмотрено три варианта программы: пакет "Стандарт" (Standard) покрывает лечение на территории РФ, пакет "Премиум" (Premium) включает лечение по всему миру, за исключением США. Максимальная зона покрытия предусмотрена для пакета "VIP": лечение по всему миру, включая США. Достойный уровень защиты обеспечивается высоким лимитом страховых сумм.



"Продукт "Компас" является логическим продолжением линейки продуктов компании "Ингосстрах-Жизнь", направленных на заботу о здоровье. Главным приоритетом компании было и остаётся выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами. Именно для этого мы разрабатываем и совершенствуем страховые продукты, отвечающие потребностям и запросам наших клиентов, отслеживаем качество сервиса", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



В 2018 году компания "Ингосстрах-Жизнь" была отмечена премией "Время инноваций-2018" в номинации "Продукт года" в категории "Страховые услуги" за продукт международного медицинского страхования "Компас".



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава ОСАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 07.06.2019