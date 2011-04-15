Объём ФНБ на 1 июня составил 3.822 трлн руб.

Объём ФНБ на 1 июня 2019 года составил 3.822 трлн руб., что эквивалентно $58.743 млрд. Об этом говорится в сообщении Минфина.



В том числе, на отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России размещено: $15.344 млрд; 13.48 млрд евро; 2.618 млрд фунтов стерлингов; 1.376 млрд руб. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 583.822 млрд руб.



В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности размещено $3 млрд; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством РФ - 166.63 млрд руб. и $4.113 млрд; в привилегированные акции кредитных организаций - 278.992 млрд руб.; на субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством РФ - 138.434 млрд руб.





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