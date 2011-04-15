Д.Медведев утвердил концепцию создания и функционирования национальной системы управления данными

Правительство РФ утвердило концепцию создания и функционирования национальной системы управления данными. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Создание и функционирование национальной системы управления данными приведёт к повышению эффективности принятия управленческих решений на основе использования государственных информационных ресурсов в целях улучшения качества и доступности для граждан государственных, муниципальных и коммерческих услуг, подчёркивает Кабинет министров.





"AK&M" от 07.06.2019