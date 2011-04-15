Сбербанк и ВЭБ.РФ профинансируют сеть региональных аэропортов

Сбербанк в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и Группой "Новапорт", содержащее базовые условия финансирования проекта по модернизации сети региональных аэропортов в шести городах России. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Cиндикат банков примет участие в проекте по модернизации аэропортов Мурманска, Астрахани, Владикавказа, Томска, Кемерово и Улан-Удэ. Общий бюджет строительства новых терминалов составит около 11.6 млрд руб., из них средства, предоставляемые синдикатом банков - 6.5 млрд руб. Завершить строительство планируется в 2023 году. В региональных центрах появятся шесть современных аэровокзальных комплексов с дополнительной площадью почти 33 тыс. кв. м, способных обеспечить на горизонте 15 лет дополнительный пассажиропоток около 21 млн пассажиров. При этом к 2033 году будет создано почти 3 тыс. новых рабочих мест, а бюджетный эффект составит 18.5 млрд руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



"AK&M" от 07.06.2019