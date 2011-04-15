Выплаты по договорам страхования в I квартале увеличились на 27.6%

За I квартал 2019 года заключено 43.5 млн договоров страхования, что на 6.8% больше, чем за аналогичный квартал предыдущего года. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



При этом количество заключенных договоров увеличилось во всех ключевых сегментах рынка. Доля розничного страхования остается доминирующей - 89.3% договоров было заключено с физическими лицами.



Совокупные выплаты по договорам страхования по итогам I квартала 2019 года увеличились на 27.6%, составив 139.2 млрд руб. В страховании жизни страховые выплаты возросли на 165.6% (19.7 млрд руб.), что ожидаемо в связи с окончанием срока действия договоров, по которым наблюдался значительный рост взносов.



Общий объём страховых взносов, собранных страховщиками в I квартале, составил 378.6 млрд руб., что практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Поддержку рынку оказало страхование от несчастных случаев и болезней, а также ДМС. Темпы прироста страхования от несчастных случаев и болезней достигли 34.1%, объем взносов составил 42.4 млрд руб. На динамику сегмента позитивно повлиял высокий спрос на кредиты. Совокупные премии по ДМС увеличились на 7.4% до 77.9 млрд руб.



Без учёта страхования жизни объём страховых взносов по итогам I квартала 2019 года увеличился на 2.9% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года. Но в связи с сокращением премий по страхованию жизни темпы прироста премий замедлились. Взносы по страхованию жизни составили 85.2 млрд руб., что на 7.6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение показателя объясняется сокращением взносов в основном сегменте - страховании жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.



По итогам I квартала 2019 года взносы по ОСАГО составили 45.1 млрд руб., по страхованию средств наземного транспорта - 36 млрд руб. Оба показателя сократились на 2% после роста в последнем квартале 2018 года.







"AK&M" от 07.06.2019