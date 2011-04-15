В.Путин подписал поправки в первую и вторую части Налогового кодекса

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В соответствии с законом, государственная корпорация, осуществляющая полномочия собственника в отношении имущества участников международной группы компаний, включенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, наделяется полномочиями по предоставлению предварительного согласия на передачу компетентным органам иностранных государств (территорий) в рамках автоматического обмена страновыми отчетами сведений о таких участниках.



Кроме того, устанавливаются особенности налогообложения налогоплательщика-банка при совершении сделок по уступке прав (требований), если такая уступка прав (требований) осуществляется в соответствии с порядком, определенным законом от 29 июля 2018 года N 263-ФЭ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".





"AK&M" от 07.06.2019