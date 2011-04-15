В.Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон "Об обращении лекарственных средств". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Поправки предусматривают обязательное снижение цен на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), если их стоимость уменьшилась в стране иностранного производителя и в государствах, в которых лекарства зарегистрированы.



Предусмотрено, что в сторону увеличения предельная отпускная цена на препарат может быть перерегистрирована не более одного раза в год.







"AK&M" от 07.06.2019