"Газпром нефть" и Зарубежнефть создают совместное предприятие

"Газпром нефть" и компания "Зарубежнефть" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для поиска, разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, включая нетрадиционные углеводороды. Об этом говорится в сообщении сторон.



После закрытия сделки доля "Газпром нефти" в СП составит 51%, "Зарубежнефти" - 49%. В портфель активов совместного предприятия войдут лицензионные участки "Салымский-3" и "Салымский-5", расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа.



Программа геологоразведочных работ СП рассчитана до 2023 года. Уже в 2019 году на участках "Салымский-3" и "Салымский-5" начнутся работы по 3D-сейсмике на площади почти 700 кв. км и бурение первых поисковых скважин. Партнёрам предстоит уточнить геологические характеристики и ресурсный потенциал данных активов. С учётом имеющейся информации, их запасы могут относиться к категории трудноизвлекаемых и включать нетрадиционные углеводороды. Развитые компетенции "Газпром нефти" по добыче баженовской нефти, а также богатый опыт Зарубежнефти по разработке карбонатных коллекторов на зарубежных шельфовых проектах станут преимуществом СП в освоении этих сложных активов.



АО "Зарубежнефть" - российская нефтегазовая компания стратегического значения. В числе проектов работа на шельфе Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", разработка месторождений в Ненецком автономном округе в рамках совместной компании "РУСВЬЕТПЕТРО" и СРП по Харьягинскому месторождению, применение технологий при разработке месторождений на Кубе и ведение деятельности в сегменте "Нефтепереработка и сбыт" на территории Сербской Республики (Босния и Герцеговина).



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 07.06.2019