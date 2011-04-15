ВЭБ.РФ и Rockwell Capital намерены построить ЦБК в Красноярском крае

ВЭБ.РФ и инвестиционная компания Rockwell Capital подписали меморандум о намерениях по созданию холдинга в рамках реализации совместной стратегии в лесоперерабатывающем комплексе России. В качестве первого проекта стороны намерены организовать строительство нового лесохимического комбината в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.



Строительство нового производства будет вестись на площадке АО "Краслесинвест", входящего в группу ВЭБ. Объём инвестиций в создание всего комплекса оценивается в 140 млрд руб. Производство будет основано на современных технологиях с учетом существующих требований экологической безопасности. Мощность предприятия составит порядка 900 тыс. т целлюлозы в год.



Предполагается, что строительство нового комбината начнется весной 2020 года, первая продукция появится в 2025 году. Продукция нового ЦБК будет ориентирована на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.



Rockwell Capital намерен выступить управляющим партнером, который обеспечит консолидацию уже существующих активов, а также строительство новых высокотехнологичных производств, и, соответственно, возьмет на себя операционное управление активами.



Стороны также договорились совместно реализовать ряд проектов по созданию новых производств с развитием лесозаготовительных и лесоперерабатывающих активов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с целью создания на их основе национального центра и предприятий лесной отрасли.



В свою очередь ВЭБ.РФ готов выступить в качестве основного финансового инвестора, обеспечивающего привлечение в проекты возвратного долгового финансирования с использованием мер господдержки.



Также ВЭБ.РФ готов организовывать проектное и экспортное финансирование для проектов, в том числе с участием иностранных экспортных агентств и механизмов фабрики проектного финансирования.



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"AK&M" от 07.06.2019