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07/06/2019
15:41

ВЭБ.РФ и Rockwell Capital намерены построить ЦБК в Красноярском крае

ВЭБ.РФ и инвестиционная компания Rockwell Capital подписали меморандум о намерениях по созданию холдинга в рамках реализации совместной стратегии в лесоперерабатывающем комплексе России. В качестве первого проекта стороны намерены организовать строительство нового лесохимического комбината в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.

Строительство нового производства будет вестись на площадке АО "Краслесинвест", входящего в группу ВЭБ. Объём инвестиций в создание всего комплекса оценивается в 140 млрд руб. Производство будет основано на современных технологиях с учетом существующих требований экологической безопасности. Мощность предприятия составит порядка 900 тыс. т целлюлозы в год.

Предполагается, что строительство нового комбината начнется весной 2020 года, первая продукция появится в 2025 году. Продукция нового ЦБК будет ориентирована на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

Rockwell Capital намерен выступить управляющим партнером, который обеспечит консолидацию уже существующих активов, а также строительство новых высокотехнологичных производств, и, соответственно, возьмет на себя операционное управление активами.

Стороны также договорились совместно реализовать ряд проектов по созданию новых производств с развитием лесозаготовительных и лесоперерабатывающих активов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с целью создания на их основе национального центра и предприятий лесной отрасли.

В свою очередь ВЭБ.РФ готов выступить в качестве основного финансового инвестора, обеспечивающего привлечение в проекты возвратного долгового финансирования с использованием мер господдержки.

Также ВЭБ.РФ готов организовывать проектное и экспортное финансирование для проектов, в том числе с участием иностранных экспортных агентств и механизмов фабрики проектного финансирования.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

"AK&M" от 07.06.2019
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