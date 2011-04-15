В.Путин подписал закон, усиливающий контроль за проведением техосмотра

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Закон предусматривает введение государственного контроля (надзора) за соблюдением операторами технического осмотра установленных требований к проведению технического осмотра транспортных средств.



Уточняется процедура подтверждения операторами технического осмотра соответствия требованиям аккредитации в сфере технического осмотра.



Кроме того, предлагается возложить на профессиональное объединение страховщиков обязанности по осуществлению постоянного наблюдения за соблюдением операторами технического осмотра отдельных требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств. В случае выявления нарушений в ходе наблюдения профессиональное объединение страховщиков направляет информацию о выявленных нарушениях в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) за организацией и проведением технического осмотра.



Порядок постоянного наблюдения за соблюдением операторами технического осмотра отдельных требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств устанавливается профессиональным объединением страховщиков по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно­правовому регулированию в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.



Предусматриваются введение обязательного фотографического изображения транспортного средства, в отношении которого проводится техническое диагностирование, и обязанность оператора технического осмотра передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра такое изображение при оформлении диагностической карты.



Устанавливается также, что для каждого пункта технического осмотра и каждой передвижной диагностической линии (при наличии) в соответствии с методикой расчета значения пропускной способности профессиональным объединением страховщиков осуществляется расчет значения пропускной способности, данные о котором вносятся в реестр операторов технического осмотра.



Предусматривается, что оформление и хранение диагностической карты осуществляются в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра. По запросу лица, предоставившего транспортное средство для проведения технического осмотра, оператором технического осмотра диагностическая карта может быть выдана на бумажном носителе. Плата за предоставление такой диагностической карты не взимается.



"AK&M" от 07.06.2019