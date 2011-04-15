В.Путин подписал закон, обнуляющий НДС на региональные авиаперевозки

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В соответствии с законом, устанавливается нулевая ставка НДС в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления, пункт назначения пассажиров и багажа, а также все промежуточные пункты маршрута перевозки в случае их наличия расположены вне территории Московской области и территории города федерального значения Москвы.





"AK&M" от 07.06.2019