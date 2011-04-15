ЦБ отозвал лицензию у КБ "Взаимодействие"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Взаимодействие" (Новосибирск). По величине активов кредитная организация занимала 444-е место в банковской системе Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Банк завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.



КБ "Взаимодействие" несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.



На балансе банка "Взаимодействие" образовался значительный объём непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками, подчеркивает ЦБ.



В банке "Взаимодействие" будет действовать временная администрация ЦБ до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.





"AK&M" от 07.06.2019