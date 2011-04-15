ЦБ отозвал лицензию у банка "Прайм Финанс"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург). По величине активов кредитная организация занимала 366-е место в банковской системе Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Банк "Прайм Финанс" полностью утратил собственные средства вследствие выявленной ЦБ недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн руб. Кредитная организация осуществляла "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.



Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



В ходе проведенной Банком России 29 мая 2019 года ревизии касс подразделений банка "Прайм Финанс" выявлена крупная недостача наличных денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала).



Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.



В банке "Прайм Финанс" будет действовать временная администрация ЦБ доназначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.





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